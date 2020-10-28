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28.10.2020 - 10:38 | | AA

Kar dağıtımına süre uzatımı

Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.

Kar dağıtımına süre uzatımı
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Ticaret Bakanlığının "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sermaye şirketlerinin 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresinin 30 Eylül 2020'den 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılması ilgili tebliğe yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Bu sınırlama kanunun 462'nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında kullanılamaz." ibaresindeki 30 Eylül tarihi yıl sonu olarak değiştirilmişti.

Öte yandan, tebliğde düzenlenen kar payı dağıtıma ilişkin istisnaların, aynı zamanda kar payı avansı dağıtımında geçerli olacağı yönünde de düzenleme yapıldı.

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