Kavcıoğlu banka yöneticileriyle toplantı yaptı

İstanbul Etiler’de bulunan Türkiye Bankalar Birliği’nde geçekleştirilen ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından konuşan Kavcıoğlu, “Toplantımız mutat toplantılardan, zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanımızın başkanlığında BDDK Başkanımız, banka genel müdürlerimiz bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu da o toplantılardan bir tanesi. Bankacılık sektörümüz çok güçlü ve genel değerlendirmelerimiz de bu yönde. Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu, olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir değerlendirme oldu. Herhangi bir problem yok. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü, Türkiye’de ve dünyada en iyi ve en başarılı sektörlerden bir tanesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kavcıoğlu, toplantının gündeminin sorulması üzerine ise, “Genel değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi. Türkiye’nin ekonomik gelişmeleri... Yeni bir yıla giriyoruz, öncesinde yılın değerlendirmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK’dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri, bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi, çok değişik bir şey yok. Sektör, Merkez Bankası, BDDK birbiriyle çok uyumlu bir şekilde bu işi yönetmektedir” ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, bankaların bir taleplerinin olup olmadığına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

“Hepsini konuştuk, bankacılık sektörü şu anda Türkiye’nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Dünyada da özkaynak karlarıyla, sermaye yapısıyla, müşteri değerleriyle dünyanın en iyi sektörlerinden bir tanesi. Yaşanacak, yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım.”