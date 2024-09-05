'Kısıtlayıcı politika duruşu uzun süre sürmemeli'

Bostic dün yayınladığı üç aylık mesajında "Kısıtlayıcı politika duruşunu çok uzun süre devam ettirmemeliyiz. Kısıtlamaları kaldırmaya başlamak için enflasyonun gerçekten yüzde 2'ye düşmesini bekleyemeyeceğimize inanıyorum çünkü bu gereksiz acılara neden olabilecek iş gücü piyasası aksaklıkları riskini doğuracaktır" dedi.

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"Şu anda genel olarak olumlu bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. İş gücü piyasası hala istikrarlı ve Komite'nin fiyat istikrarı hedefine giderek daha da yaklaşıyoruz" diye konuşan Bostic, 2021'den bu yana ilk kez dikkatini fiyat istikrarı ve maksimum istihdam ikili görevine yeniden odakladığını söyledi.

Diğer göstergelerin ABD ekonomisinde geniş bir yavaşlamaya işaret ettiğini, ancak yaklaşan bir çöküş olmadığını belirten Bostic, son aylık verilerin enflasyonun FOMC'nin yüzde 2'lik hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenini desteklediğini de savundu. Bostic, enflasyonist baskıların önemli ölçüde azalmasına rağmen, fiyat istikrarı görevinin yerine getirilmesine yönelik risklerin devam ettiğini ve politika yapıcıların bu risklerin azalmaya devam etmesini sağlamak için uyanık kalmaları gerektiğini vurguladı.