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Uzmanpara Koç Holding'den 'Yapı Kredi' açıklaması
Haberler Uzmanpara Koç Holding'den 'Yapı Kredi' açıklaması

Koç Holding'den 'Yapı Kredi' açıklaması

Yapı Kredi'nin yüzde 61,2 oranında hissesinin First Abu Dhabi Bank'a satılacağına yönelik haberlere Koç Holding’den yanıt geldi.

21.05.2024 - 12:17 |
Koç Holding'den 'Yapı Kredi' açıklaması

Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi’nin BAE’li First Abu Dhabi Bank’a satışı için görüşmeler gerçekleştirildiğine dair haberler kamuoyuna yansıdı.

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Bu gelişme sonrası Yapı Kredi hisseleri yüzde 9.97 oranında yükselişle 37.96 TL seviyesine yükseldi.

KOÇ HOLDİNG’DEN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili iddialara ilişkin Koç Holding’den KAP’a açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.”

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