Kripto paralarda satış rüzgarı

Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası para piyasaları ve kripto para birimlerinde rüzgar tersine döndü. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 7.5 oranında yükseldi.

Piyasa beklentileri ise tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 7.2 artacağı yönündeydi. ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesindeki yerini korumasıyla birlikte Fed’in sıkı para politikası hamlesini artırması bekleniyor.

Piyasalarda bu yıl Fed’in 7 kez faiz artışına gitmesi fiyatlanıyor. ABD’de enflasyonun öngörülemez seviyede artması Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor.

Fed’in faiz artışında agresif davranacağına yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte geçtiğimiz gün ABD borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Nasdaq endeksi yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Kripto para birimlerinde sert düşüş görüldü.

Özellikle son dönemde Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasında pozitif korelasyon yatırımcıların dikkatini çekiyor.

BITCOIN RESMEN ÇAKILDI

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 45 bin 821 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviye üzerinde tutunamayarak yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 2’ye yakın değer kaybeden Bitcoin, 43 bin 495 dolardan kapandı.

Dün gerçekleşen satış baskısının etkisi bugün de hissediliyor. Bitcoin, 42 bin 600 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 43 bin 440 dolar seviyesi civarında hareket ediyor.

ETHEREUM’DA SERT KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum, geçtiğimiz gün 3 bin 200 doların üzerinde hareket ederken, 3 bin dolar seviyesine kadar geri çekilerek yüzde 5’in üzerinde değer kaybı yaşadı. Ethereum bugün 3 bin 100 doların üzerinde toparlanma kaydediyor.

KRİPTO PARA PİYASASI 2 TRİLYON DOLARDAN DÖNDÜ

Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün gelen satışların etkisiyle 2 trilyon dolardan 1.92 trilyon dolara kadar geri çekildi. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri bugün 1.94 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.