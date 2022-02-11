Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKripto paralarda satış rüzgarı
HaberlerUzmanpara Haberleri Kripto paralarda satış rüzgarı

Kripto paralarda satış rüzgarı

Kripto para birimleri geçtiğimiz gün ABD’den gelen rekor enflasyon verisi sonrası yönünü aşağı çevirdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif bir faiz artışına gideceği fiyatlanırken, ABD hisse piyasalarının düşüşe geçmesiyle birlikte dijital varlıklarda da satış baskısı arttı. İşte detaylar…

11.02.2022 - 09:52 | | UZMANPARA
Kripto paralarda satış rüzgarı

Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası para piyasaları ve kripto para birimlerinde rüzgar tersine döndü. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 7.5 oranında yükseldi.

Piyasa beklentileri ise tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 7.2 artacağı yönündeydi. ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesindeki yerini korumasıyla birlikte Fed’in sıkı para politikası hamlesini artırması bekleniyor.

Piyasalarda bu yıl Fed’in 7 kez faiz artışına gitmesi fiyatlanıyor. ABD’de enflasyonun öngörülemez seviyede artması Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor.

Fed’in faiz artışında agresif davranacağına yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte geçtiğimiz gün ABD borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Nasdaq endeksi yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Kripto para birimlerinde sert düşüş görüldü.

Özellikle son dönemde Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasında pozitif korelasyon yatırımcıların dikkatini çekiyor.

BITCOIN RESMEN ÇAKILDI

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 45 bin 821 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviye üzerinde tutunamayarak yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 2’ye yakın değer kaybeden Bitcoin, 43 bin 495 dolardan kapandı.

Dün gerçekleşen satış baskısının etkisi bugün de hissediliyor. Bitcoin, 42 bin 600 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 43 bin 440 dolar seviyesi civarında hareket ediyor.

ETHEREUM’DA SERT KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum, geçtiğimiz gün 3 bin 200 doların üzerinde hareket ederken, 3 bin dolar seviyesine kadar geri çekilerek yüzde 5’in üzerinde değer kaybı yaşadı. Ethereum bugün 3 bin 100 doların üzerinde toparlanma kaydediyor.

KRİPTO PARA PİYASASI 2 TRİLYON DOLARDAN DÖNDÜ

Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün gelen satışların etkisiyle 2 trilyon dolardan 1.92 trilyon dolara kadar geri çekildi. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri bugün 1.94 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
    Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var