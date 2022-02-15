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Kripto varlıklara 75 milyon dolarlık giriş oldu

Dijital varlık yatırım ürünlerine geçtiğimiz hafta 75 milyon dolar sermaye girişi oldu.

15.02.2022 - 07:37 |
Kripto varlıklara 75 milyon dolarlık giriş oldu

CoinShares tarafından derlenen verilere göre önceki 9 haftada sermaye çıkışlarının görüldüğü Ethereum'a geçtiğimiz hafta 21 milyon dolar sermaye girişi gerçekleşti. Bitcoin'e sermaye girişi 25,1 milyon dolar oldu.

Yılbaşından bu yana ise kripto varlıklardan 67 milyon dolar sermaye çıkışı gerçekleşti. Altcoin yatırım ürünleri Terra, Tezos ve Cosmos'a sırasıyla 2,2 milyon dolar, 900 bin dolar ve 600 bin dolar sermaye girişi yaşandı.

Blokzincir hisse senedi yatırım ürünlerinden ise geçtiğimiz hafta 69 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

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