Küresel borçlar geriledi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel borç tutarı bu yılın üçüncü çeyreğinde 296 trilyon dolar olarak hesaplandı. Küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde ise 280,1 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

Küresel borçlar, bu yılın ikinci çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından üçüncü çeyrekte sınırlı bir azalış göstererek, rekor seviyeye yakın seyretti.

Bu yıl küresel borçlardaki artış yavaşlarken, 2021'in sonunda 295 trilyon dolara düşeceği ancak yine de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin 36 trilyon dolar üzerinde olacağı tahmin edildi.

Gelişmekte olan ülkelerin borcu rekor seviyeye ulaştı

Küresel borcun, ülkelerin toplam GSYH'sine oranı ise daha güçlü ekonomik faaliyet ve yüksek enflasyonun yardımıyla düşüş göstermeye devam etti ve yüzde 350'ye indi.

Güçlü ekonomik toparlanma, küresel borcun GSYH'ye oranının düşmesine yardımcı olurken, ülkelerin yüzde 70'inden fazlası, 2020 sonundan bu yana borç oranlarında düşüş kaydetti.

Küresel borcun GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 346'ya düşeceği öngörüldü.

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu bu yılın üçüncü çeyreğinde 204 trilyon doların altına gerilerken, gelişmekte olan ekonomilerin toplam borçları 92,5 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam borcun GSYH'ye oranı gelişmiş ekonomilerde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 410 olarak kaydedilirken, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 247 oldu.

Sektörler bazında incelendiğinde, hanehalkına ait borçlar yılın üçüncü çeyreğinde 55,4 trilyon dolar, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 86,6 trilyon dolar, kamuya ait borçlar 86,3 trilyon dolar ve finansal şirketlere ait borçlar 67,8 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'de borçların GSYH'ye oranlarında azalış

Gelişmekte olan ülkelerde borç seviyelerindeki artış Çin'de yoğunlaşmaya devam ederken, Çin salgının başından bu yana gelişmekte olan ülkelerin borç birikiminin yüzde 80'inden fazlasını oluşturdu.

Çin'deki toplam borç 2019'un sonundan bu yana 13,7 trilyon doların üzerinde arttı. Çin'de borçların GSYH'ye oranı 2019'un sonundan bu yana 25 puan artarak yüzde 330'a yükseldi.

Gelişmiş ülke borçlarında ise Avro Bölgesi ve Japonya en çok düşüş yaşanan yerler olurken, ABD ve Kanada borç seviyelerinde keskin artış yaşadı.

Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla hanehalkına ait borçlar, 2 puan azalışla yüzde 16,6'ya, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 10,6 puan düşerek yüzde 66,4'e ve kamuya ait borçlar 3,7 puan azalarak yüzde 40,1'e geriledi. Türkiye'de banka gibi finansal şirketlere ait borçlar ise bu dönemde 4,3 puan azalarak yüzde 25,6'ya indi.

Öte yandan raporda, iklim ve çevresel önceliklere yapılan harcamaların, ülkelerin kamu harcamalarının hala çok küçük bir kısmını oluşturduğu belirtildi.