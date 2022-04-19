'Küresel ekonomik görünüm kötüleşti'

Ocak ayında yayınladığı raporda Omicron varyantının üstesinden gelinmesi ile birlikte küresel ekonomik görünümün bu yılın ikinci çeyreğinde toparlanacağını öngördüklerini hatırlatan IMF, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ve Rusya'ya bu saldırıyı sona erdirmesi için baskıyı hedefleyen yaptırımların etkisiyle görünümün kötüleştiğini vurguladı.

IMF savaşa ek olarak Çin'de Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan geniş kapsamlı karantinaların da Çin'de ekonomik aktiviteyi yavaşlattığını, küresel tedarik zincirinde yeni darboğaza neden olabileceğini bildirdi.

IMF yayınladığı "Savaş Küresel Toparlanmayı Engelledi" başlıklı bahar dönemi 'Küresel Ekonomik Görünüm' raporunda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Doğu Avrupa'da ortaya çıkardığı insani krizin ötesinde büyümeyi yavaşlatarak ve enflasyonu daha da artırarak küresel ekonominin ileriye gitmesini ciddi şekilde engelleyeceğini belirtti. IMF küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini ocak ayına göre sırasıyla 0,8 ve 0,2 puan aşağı revize etti.

Küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e ve 2023 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi. Gelişmekte olan ekonomiler için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,8'e çeken IMF, 2023 yılı tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e düşürdü.

ABD ekonomisi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini 0,3'er puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,7 ve 2,3 olarak duyuran IMF, Euro Bölgesi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3.9'dan yüzde 2,8'e ve 2023 yılı beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e revize etti. İngiltere ekonomisi için bu yıl büyüme tahminini yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye ve 2023 yılı tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye indirdi.

Çin için bu yıl büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,4'e ve 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e indiren IMF, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5 ve gelecek yıl yüzde 2,3 daralacağını tahmin etti. Hindistan için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 9'dan yüzde 8,2'ye ve 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 7,1'den yüzde 6,9'a çekti.

Küresel Ekonomik Görünüm raporunda gelişmiş ekonomiler için bu yıl enflasyon beklentisini yüzde 3,9'dan yüzde 5,7'ye çıkaran IMF, gelişmekte ve kalkınmakta olan ekonomiler için enflasyon beklentisini yüzde 5,9'dan yüzde 8,7'ye yükseltti. 2023 yılında gelişmiş ekonomilerde enflasyonun yüzde 2,5, gelişmekte olan ekonomilerde ise yüzde 6,5 olacağını tahmin etti.

Savaşın etkilerinin bir depremin sismik dalgaları gibi yayılmakta olduğuna işaret eden IMF, bu yayılmada temel etkenin emtia piyasaları, ticaret ve finansal bağlantılar olduğunu belirtti.