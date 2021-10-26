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Küresel ham çelik üretimi geriledi

Küresel ham çelik üretimi, eylülde Çin'deki üretimin yüzde 20'den fazla düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 azalarak 144,4 milyon tona geriledi.

26.10.2021 - 15:37 | | AA
Küresel ham çelik üretimi geriledi

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, eylülde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 azalarak 144,4 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 21,2 azalarak 73,8 milyon tona düştü. Japonya'nın üretimi yüzde 25,6 artarak 8,1 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 25,6 yükselişle 7,3 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 10,7 artışla 3,3 milyon ton olurken, Rusya'nın üretiminin yüzde 2,2 azalarak 5,9 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 3,3 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 15,3 artarak 3,1 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 51,4 azalarak 1,3 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Öte yandan, bu yılın ocak-eylül döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 1 milyar 461 milyon tona yükseldi.

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