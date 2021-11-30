Küresel ticaret için görünüm belirsiz

UNCTAD bugün yayınladığı "Küresel Ticaret Güncellemesi-Kasım 2021" raporunda küresel ticaretin 2021 yılında pandemi öncesi seviyelere göre yüzde 11 artarak 28 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini bildirdi. 2021 yılının ikinci yarısında küresel ticarette büyümenin yavaşlamaya, sabitlenmeye başladığını belirten UNCTAD, çeyrek bazda büyümenin yüzde 1 olduğunu vurguladı.

"2022 için görünüm çok belirsiz olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan UNCTAD, lojistik ağlarındaki aksaklıkların ve artan taşımacılık, navlun maliyetlerinin toparlanmayı yavaşlatmakta olduğunu vurguladı.

"2021 yılında büyümeyi kayda değer derecede büyük ve benzeri görülmemiş talep dalgalanmaları yönlendirdi. Lojistik aksaklıklar ve yüksek akaryakıt fiyatları arz yetersizliklerine daha da katkı yaptı. Bu durumun ticareti 2022 yılında negatif şekilde etkilemesini ve dünya genelinde ticaret akışlarını yeniden şekillendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanan UNCTAD, hükümetlerin COVID-19 krizi sırasında ekonomilerini ayakta tutmak için ek borçlanmalara gitmelerinin finansal istikrarsızlık riski yaratabileceğini de belirtti.