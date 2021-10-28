Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKüresel zenginlik gelecekteki refah pahasına arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Küresel zenginlik gelecekteki refah pahasına arttı

Küresel zenginlik gelecekteki refah pahasına arttı

Dünya Bankası'nın yeni raporu, küresel servetin gelecekteki refah pahasına ve eşitsizlikleri artırarak büyüdüğünü ortaya koydu.

28.10.2021 - 07:04 | | AA
Küresel zenginlik gelecekteki refah pahasına arttı

Banka, Ulusların Değişen Zenginliği 2021 raporunu "Gelecek İçin Varlıkları Yönetme" başlığıyla yayımladı. Raporda, 1995-2018 yıllarında küresel servetin önemli ölçüde arttığı ve orta gelirli ülkelerin yüksek gelirli ülkelere yetiştiği aktarıldı.

Artan refaha bazı doğal varlıkların sürdürülemez yönetiminin eşlik ettiğine dikkat çekilen raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde 1995'ten 2018'e kadar olan süreçte kişi başına düşen orman zenginliklerinin yüzde 8 azaldığı kaydedildi.

Raporda, küresel deniz balığı stoklarının da aynı dönemde kötü yönetim ve aşırı avlanma nedeniyle yüzde 83 oranında düştüğüne işaret edilerek, iklim değişikliğinin öngörülen etkilerinin bu eğilimleri şiddetlendirebileceği vurgulandı.

Fosil yakıtlar gibi varlıkların yanlış fiyatlandırılmasının, aşırı değerlemeye ve aşırı tüketime yol açabileceği belirtilen raporda, kalkınmanın daha sürdürülebilir bir hale getirilebileceği ifade edildi.

Raporda, küresel servet dağılımındaki eşitsizliğin büyüdüğüne dikkat çekilerek, düşük gelirli ülkelerin küresel servetteki payının 1995-2018 yıllarında çok az değiştiği ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 8'ine sahip olmalarına rağmen küresel servetteki paylarının yüzde 1'inin altında kaldığı kaydedildi.

Düşük gelirli ülkelerin üçte birinden fazlasında kişi başına düşen servetin azaldığı belirtilen raporda, refahı azalan ülkelerde, yenilenebilir doğal varlıkların temellerinin de azalma eğiliminde olduğu aktarıldı. 

Raporda, "Düşük gelirli ülkeler için, zenginliklerinin yüzde 23'ünü oluşturan yenilenebilir doğal sermayeyi uygun şekilde yönetmek hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bankanın raporunda, küresel olarak, toplam servetin ormanlar, ekili araziler ve su kaynaklarını kapsayan yenilenebilir doğal sermayedeki payının azalmakta olduğu ve iklim değişikliğini daha çok tehdit ettiği kaydedildi.

Önemli ekosistem hizmetleri sağladığı için yenilenebilir doğal sermayenin daha değerli hale geldiği vurgulanan raporda, beşeri sermayenin de 1995'ten bu yana çok az iyileştiği aktarıldı. 

Raporda, "1995 ve 2018 yılları arasında kişi başına düşen toplam servetteki küresel artışa rağmen birçok ülke, doğal, beşeri veya üretilmiş sermayeleri, gelir veya tüketimdeki kısa vadeli artışlar lehine tükendiği için sürdürülemez bir kalkınma yolunda." ifadesi yer aldı.

Kanada parasal genişlemeyi sonlandırıyor

Kanada parasal genişlemeyi sonlandırıyor

Zümrüt Apartmanı faciasında kurtarılmıştı! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında kurtarılmıştı! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Zümrüt Apartmanı faciasında kurtarılmıştı! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında kurtarılmıştı! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kaldırımdan gidene ceza

Kaldırımdan gidene ceza

Zincir marketlerden ‘fahiş fiyat’ savunması

Zincir marketlerden ‘fahiş fiyat’ savunması

Erdoğan, Farasis Enerji CEO’sunu kabul etti

Erdoğan, Farasis Enerji CEO’sunu kabul etti

Senatör tacizi kitapta çıktı!

Senatör tacizi kitapta çıktı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş...

POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş...

Sıradaki Haber
Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Sıradaki Haber
İşte A'dan Z'ye asgari ücret

İşte A'dan Z'ye asgari ücret

Sıradaki Haber
Zümrüt Apartmanı faciasında kurtarılmıştı! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında kurtarılmıştı! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

Sıradaki Haber