Lagarde, ECB'ye güvenilmesini istedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi vatandaşlarının artan fiyatlardan endişe duyduklarını ve bu endişeyi anladıklarını belirtirken, ECB'nin enflasyonda istikrarı sağlayacağına güvenilmesini istedi.

"Artan fiyatların pek çok insan için bir endişe oluşturduğunu anlıyoruz ve bu endişeyi çok ciddiye alıyoruz" diye konuşan Lagarde, "Ancak insanlar bizim, enflasyon bekleyişlerinin güçlü şekilde çıpalanması ve paramıza güven için çok önemli olan fiyat istikrarı taahhütümüzün sarsılmaz olduğuna güvenebilirler" dedi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon geçen ay tarihin en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkmıştı.