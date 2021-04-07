Martta en fazla reel getiri dolarda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,25 ile ABD dolarında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 2,4 kazandırırken, külçe altın yüzde 1,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,78, BIST 100 endeksi yüzde 6,26 ve Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 7,26 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yatırımcısına yüzde 5,49, külçe altın yüzde 1,69 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 3,43 ve DİBS yüzde 4,46 ile kayba uğrattı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,56 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,75 kaybettirdi.

Üç aylık dönemde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,7, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksinin, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,21 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,23 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,75 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,05, euro yüzde 0,69, dolar yüzde 7,65, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,95 ve DİBS yüzde 20,34 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 12,87, euro yüzde 12,14 ve dolar yüzde 4,28 ile yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,09 ve DİBS yüzde 10,05 kayba uğrattı.