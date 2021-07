Mehmet Muş'tan ihracat açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bu yılın ilk beş ayında ihracatta sergilenen güçlü performansın, haziran ayında artarak devam ettiğini vurgulayan Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu sayede ilk altı ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır." diye konuştu.

Muş, son 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen "en yüksek 12 aylık ihracat" olduğuna işaret ederek, "Normalleşme adımlarıyla Orta Vadeli Program'da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ARTTI"

Çiftçisinden sanayicisine tüm girişimcilerin emeğiyle ortaya çıkan bu başarının, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğinin ürünü olduğunu belirten Muş, şöyle devam etti:

"İthalatımız ise yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak 126,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, haziran ayında geçtiğimiz yıla göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3'e yükseldi. Ocak-haziran döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yıla göre 7,3 puan artışla yüzde 83,2'ye yükseldi. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız 2021 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,4 azalarak 21,2 milyar dolara gerilemiştir."

Muş, ihracat tutarı kadar, ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da ihracatın tabana yayılması açısından sevindirici olduğuna dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında ihracat yapan firma sayısının yüzde 12 artışla 76 bin 189 olduğunu söyledi.

Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın, geçen yıla göre yüzde 42 artışla 44 milyar dolara yükseldiğini, söz konusu ülkelere yapılan ihracatın, toplam ihracatın yüzde 42'sini oluşturduğunu aktaran Muş, "Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ikili ticaretimizde Türk lirasının payını artırmaya devam ediyoruz. 2021 yılının haziran ayında Türk lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15,5 milyar lira olarak gerçekleşmiş olup, bunun 6 milyar liralık kısmı ihracat, 9,5 milyar liralık kısmı ithalat olmuştur." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL TÜKETİM TALEPLERİNİN KARŞILANMASINDA BÜYÜK BİR FIRSAT KARŞIMIZDA DURUYOR"

Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada sosyal hayattan iş dünyasına kadar birçok hususu geri döndürülemez bir şekilde değiştirmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak hazırlıklarımızı, içinde bulunduğumuz asra ve geleceğe damgasını vuracak uzun vadeli bir vizyonla yürütüyoruz." dedi.

Salgın süreciyle, Avrupa da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerin, üretim yerlerini coğrafi olarak daha yakın bölgelere kaydırarak tedarik ağlarını çeşitlendirme arayışı içine girdiklerini dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, mutant virüsün de etkisiyle Çin-Avrupa rotasında konteyner fiyatları dört katına çıkarken, bölgemizdeki birçok tedarikçi, ülkemize yönelmiştir. Pandemi süreci tüketim taleplerinin ertelenmesine neden olmuştur. Önümüzdeki süreçte pandeminin atlatılmasıyla, uzun süredir ötelenmekte olan küresel tüketim taleplerinin karşılanması noktasında büyük bir fırsat karşımızda durmaktadır. Bu, ihracatımız için büyük bir potansiyeldir. İhracatçımıza düşen, bu fırsatı iyi değerlendirmektir."

Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'nin kendileri için önemli bir çıpa olmayı sürdüreceğine işaret eden Muş, geçen hafta gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde AB Komisyonuna yetki verilmesine dair teknik çalışmaların başlatılması hususunda çağrıda bulunulduğunu anımsattı.



Muş, bu kapsamda daha ileri adımların hızlıca atılması gerektiğine ve AB üyeliğinin ülke için stratejik bir hedef olduğuna dikkati çekerek, "Bu husustaki kararlı tutumumuza paralel şekilde Ticaret Bakanlığı olarak bizler de Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere AB ile ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



Bu kapsamda, AB Liderler Zirvesi öncesinde Çekya, Macaristan ve Polonyalı muhataplarıyla bir araya geldiğini söyleyen Muş, ayrıca İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol mevkidaşlarıyla görüştüğünü ifade etti.



Muş, bu görüşmelerde ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları için pozitif bir gündemin hayata geçirilmesinin öneminin altını çizdiğini belirterek, "Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum, AB'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri ile Kıbrıs Türklerine yönelik olumsuz tutumundan vazgeçmesi en büyük temennimizdir. İlerleme kaydedebilmek ve nitelikli sonuçlara ulaşabilmek için AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir." dedi.



AB Liderler Zirvesi akabinde de Avrupalı muhataplarıyla temaslara hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Muş, bu görüşmelerde AB'nin gelecek yıllarda izleyeceği politikaların merkezinde yer alacak "Avrupa Yeşil Mutabakatı"nın önemli yer tuttuğunu söyledi.



Bu amaçla devlet olarak "Sınırda Karbon Düzenlemesi" başta olmak üzere Yeşil Mutabakat ile hayata geçirilecek uygulamaların Türkiye ile AB arasında korumacı politikalara dönüşmemesi ve bu alanda AB'nin yeşil dönüşüme yönelik fonlarına erişim başta olmak üzere, AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerini sürdürdüklerini anlatan Muş, "Bu noktada en büyük beklentimiz, özel sektörümüzün dijital ve yeşil dönüşüm konusunda proaktif bir anlayışla hareket etmeyi bir ilke haline getirmesidir." ifadesini kullandı.



Bakan Muş'tan muhalefetin eleştirilerine yanıt



Muş, son dönemdeki Kanal İstanbul Projesi tartışmalarına değinerek, bazı siyasi çevreler tarafından Türk iş dünyasına, yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik "Bu projeye girenlerin Türkiye'de yatırım yapmasının önünü keseceğiz", "Burnunuzdan fitil fitil getireceğiz", "Bu projeye finans sağlayanlar da unutsun kendini" gibi bazı tehditlerin yapıldığını belirtti. Muş, "Bu tehditleri kınadığımızı buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yandan 'Sermayeye hukuki güvence', 'Hukukun üstünlüğü' diyeceksiniz, öte yandan Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan iş çevrelerini hukuksuzca tehdit edeceksiniz. Bu tam anlamıyla samimiyetsizliktir. Ayrıca kanunlarımıza göre de açık bir suçtur. " diye konuştu.



Söz konusu açıklamaları yapanların dertlerinin ülke menfaati olmadığını, tam aksine birtakım siyasi saiklerle, sırf karalama kampanyası amaçlı bu tip söylemlere girdiklerini ifade eden Muş, "Bugüne kadar Türkiye'nin hayrına hiçbir iş yapmayanların, ülkemizin lehine olan projelere destek vermelerini beklemek elbette hayal kırıklığı olacaktır. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin diye çaba harcayanların, lobi yapanların, Türkiye'nin her başarısında üzülenlerin, bu ülkeye yapılacak her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.



Muş, söz konusu çevrelerin "Güçlü Türkiye"den rahatsızlık duyduklarını dile getirerek şunları kaydetti:



"Gümrüklerde Ticaret Bakanlığı personeli tarafından yakalanan uyuşturucuyla ilgili bile 'Bu uyuşturucuyu piyasaya sürecekler' deme rezaletini göstermişlerdir. Gümrüklerde yakalanan uyuşturucu olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklanmasına rağmen hukuken hiçbir işlem yapılmadığını ima etmişlerdir. Bir siyasi parti genel başkanının kendi devletine bu haksız suçlamaları yapması, elbette akıl ve izanla değil ancak gaflet ya da kötü niyetle açıklanabilecek bir durumdur."



Bakan Muş, esnafa salgın şartlarının getirdiği zorluklardan ötürü 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği, kira yardımı, gelir kaybı desteği ve ciro yardımı gibi desteklerde bulunduklarını hatırlatarak, yapılan bu destekleri bazı siyasi çevrelerin görmezden geldiğini söyledi.



Gerek gümrüklerde gerek ihracatta ve dış ticarette gerek esnafa yaptıkları desteklerde elde ettikleri her başarının, bazı muhalif siyasi çevreleri rahatsız ettiğini belirten Muş, "Ama kim, nasıl rahatsız olursa olsun, biz gece gündüz demeden daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışacağız." dedi.