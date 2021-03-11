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Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.

11.03.2021 - 15:01 | | AA
Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 248 milyon dolar azalışla 53 milyar 247 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Şubat'ta 54 milyar 495 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 303 milyon dolar azalarak 40 milyar 719 milyon dolardan 38 milyar 416 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 95 milyar 214 milyon dolardan 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.

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