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Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 864 milyon dolar azalarak 88 milyar 677 milyon dolara geriledi.

29.04.2021 - 14:53 | | AA
Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 739 milyon dolar azalışla 47 milyar 947 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Nisan'da 49 milyar 686 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 875 milyon dolar artarak 39 milyar 855 milyon dolardan 40 milyar 730 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 864 milyon dolar azalarak 89 milyar 541 milyon dolardan 88 milyar 677 milyon dolara geriledi.

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