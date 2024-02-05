Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

TCMB tarafından yayınlanan basın duyurusuna göre parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

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Buna göre parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.

Kararda katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacağı da belirtildi.