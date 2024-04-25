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Uzmanpara Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı
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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası (TCMB), TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti.

25.04.2024 - 14:36 | | Foreks Haber
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

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"Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için tesis edilen zorunlu karşılıklarına faiz uygulaması 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulmuştu.

Söz konusu uygulamada;

KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %60’ı olarak belirlenmesine,

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %80’i olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

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