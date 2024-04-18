Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 745 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Nisan haftasında 2 milyar 300 milyon dolar artarak 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara yükseldi.