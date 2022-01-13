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Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azaldı.

13.01.2022 - 14:55 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 109 milyar 445 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 575 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 564 milyon dolardan 70 milyar 989 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 7 Ocak haftasında 33 milyon dolar azalarak 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara geriledi.

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