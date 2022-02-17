Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

TCMB verilerine göre bir önceki hafta 114 milyar 944 milyon dolar olan rezervler 11 Şubat itibarıyla 114 milyar 848 milyon dolara geldi.

Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 68 milyar 139 milyon dolardan 67 milyar 224 milyon dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 38 milyar 939 milyon dolardan 39 milyar 732 milyon dolara çıktı.