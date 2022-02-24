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Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azaldı.

24.02.2022 - 14:52 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

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