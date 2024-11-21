Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
HaberlerUzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolara geriledi.

21.11.2024 - 14:54 | | AA
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, 15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artışla 94 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 593 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.

Trump'ın Savunma Bakanı adayıydı! Taciz iddiası gündeme bomba gibi düştü

Trump'ın Savunma Bakanı adayıydı! Taciz iddiası gündeme bomba gibi düştü

İlk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi gökyüzüyle buluştu

İlk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi gökyüzüyle buluştu