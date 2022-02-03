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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları 477 milyon dolar artış gösterdi.

03.02.2022 - 14:41 |
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

TCMB verilerine göre bir önceki hafta 110 milyar 69 milyon dolar olan rezervler 28 Ocak itibarıyla 110 milyar 546 milyon dolara çıktı.

Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 63 milyar 165 milyon dolardan 64 milyar 133 milyon dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara geldi.

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