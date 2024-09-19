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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Eylül ile biten haftada 6 milyar 789 milyon dolar arttı.

19.09.2024 - 14:53 | | İHA
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Eylül ile biten haftada 6 milyar 789 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artarak, 86 milyar 568 milyon dolardan 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 13 Eylül haftasında 1 milyar 202 milyon dolar artarak, 60 milyar 193 milyon dolardan 61 milyar 395 milyon dolara yükseldi.

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