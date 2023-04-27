Meta beklentilerin üzerinde kar etti

Meta'nın net karı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 5,71 milyar dolar oldu. Hisse başına kar da yüzde 19 düştü.

Şirketin ilk çeyrekte hisse başına karı 2,03 dolar olan beklentinin üzerinde, 2,20 dolar olarak gerçekleşti. Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 28,65 milyar dolar oldu. Analistler gelirlerin 27,65 milyar dolar olmasını bekliyordu.

Meta ikinci çeyrekte toplam gelirlerinin 29,5-32 milyar dolar aralığında olmasını, 2023 yılının tamamında gelirlerinin 86-90 milyar dolar aralığına ulaşmasını bekliyor.