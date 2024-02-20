Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMicrosoft, İspanya'ya yatırım yapacak
HaberlerUzmanparaMicrosoft, İspanya'ya yatırım yapacak

Microsoft, İspanya'ya yatırım yapacak

Microsoft, İspanya'ya yapay zeka ve bulut altyapısı için 2,1 milyar dolar yatırım yapacak.

20.02.2024 - 09:24 | | Foreks Haber
Microsoft, İspanya'ya yatırım yapacak

ABD'li yazılım devi Microsoft'un Başkan Başkanı Brad Smith şirketin önümüzdeki iki yıl içinde 2,1 milyar dolarlık bir yatırımla İspanya'daki yapay zeka (AI) ve bulut altyapısını genişleteceğini söyledi.

Haberin Devamı

Smith'in sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşım Almanya'da önümüzdeki iki yılı kapsayan 3,2 milyar euroluk (3,45 milyar dolar) yapay zeka odaklı yatırım duyurusunun hemen ardından geldi.

Smith, "Yatırımımız sadece veri merkezleri inşa etmenin ötesinde İspanya'ya, güvenliğine, hükümetinin, işletmelerinin ve halkının gelişimine ve dijital dönüşümüne olan 37 yıllık bağlılığımızın bir kanıtıdır" dedi.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatları bugün ne kadar oldu?Haberi Görüntüle
Son dakika... Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini Pazartesi günü oyluyor

Son dakika... Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini Pazartesi günü oyluyor

Evinin kapısına kadar takip etti, şok sözler! 'Eşime neden selektör yaptın'

Evinin kapısına kadar takip etti, şok sözler! 'Eşime neden selektör yaptın'