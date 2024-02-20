Microsoft, İspanya'ya yatırım yapacak

ABD'li yazılım devi Microsoft'un Başkan Başkanı Brad Smith şirketin önümüzdeki iki yıl içinde 2,1 milyar dolarlık bir yatırımla İspanya'daki yapay zeka (AI) ve bulut altyapısını genişleteceğini söyledi.

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Smith'in sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşım Almanya'da önümüzdeki iki yılı kapsayan 3,2 milyar euroluk (3,45 milyar dolar) yapay zeka odaklı yatırım duyurusunun hemen ardından geldi.

Smith, "Yatırımımız sadece veri merkezleri inşa etmenin ötesinde İspanya'ya, güvenliğine, hükümetinin, işletmelerinin ve halkının gelişimine ve dijital dönüşümüne olan 37 yıllık bağlılığımızın bir kanıtıdır" dedi.