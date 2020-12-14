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14.12.2020 - 08:35 |

Morgan Stanley 2.8 trilyon dolar likidite bekliyor

Morgan Stanley, 10 büyük merkez bankasından 2021'de 2.8 trilyon dolar daha likidite bekliyor.

Morgan Stanley 2.8 trilyon dolar likidite bekliyor
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Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, G10 merkez bankalarının gelecek yıl ekonomiyi desteklemek üzere 2,8 trilyon dolarlık likiditeyi sisteme enjekte etmelerinin beklendiği kaydedildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde 2020 yılı sonu itibarıyla G10 merkez bankalarının tahvil alımları yolu ile sisteme aktardıkları kaynağın 4 trilyon dolar civarında olacağı tahmin edildi.

Morgan Stanley değerlendirmesinde gelecek yıl için bağlantılı olarak dolarda zayıflama tahmin edildi. Artan likiditenin riskli varlıkları destekleyeceği de öngörüldü.

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