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UzmanparaMusk, Fed'i denetleyebileceklerini söyledi
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Musk, Fed'i denetleyebileceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) da denetleyebileceklerini ifade etti.

21.02.2025 - 09:54 |
Musk, Fed'i denetleyebileceklerini söyledi

Musk, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerinin denetlenmesine yönelik ifadelerini tekrarlayan Musk, buradaki altınların ABD halkının olduğunu vurguladı.

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Musk, Fed'i de denetlemeyi düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Evet, tabii." yanıtını verdi. İsrafın hemen hemen her yerde olduğuna dikkati çeken Musk, bazı şeylerin biraz zorlanmasıyla bile milyarlarca dolar tasarruf edileceğini anlattı.

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