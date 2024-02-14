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Nvidia'nın piyasa değeri Amazon'u geçti

Son teknoloji yapay zekayı çalıştıran yarı iletkenlere yönelik güçlü talebin ve çipleri üreten şirketlere yönelik yatırımcı iştahının etkisiyle Nvidia'nın değeri dün Amazon'u geçti.

14.02.2024 - 09:59 | | Foreks Haber
Nvidia'nın piyasa değeri Amazon'u geçti

Nvidia hisse başına 721,28 dolardan kapanarak Amazon'un 1,75 trilyon dolarlık piyasa değerine karşılık 1,78 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. 2002'den bu yana ilk kez Nvidia'nın piyasa değeri gün sonu kapanışında Amazon'u geçti.

Nvidia hisseleri, her biri 20.000 dolardan fazlaya mal olabilen sunucu yapay zeka yongalarına yönelik güçlü talep nedeniyle son 12 ayda %246'nın üzerinde artış gösterdi.

Amazon hisseleri son 12 ayda yaklaşık %78 artış gösterdi.

Nvidia, 21 Şubat'ta üç aylık kazançlarını açıklayacak. Analistler satışların yıllık %118 artışla 59,04 milyar dolara yükselmesini bekliyor.

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