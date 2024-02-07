OECD bölgesinde enflasyon yükseldi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgede enflasyonun üst üste üç aylık düşüşün ardından, 2023 yılının son ayında yükseldiğini bildirdi.
07.02.2024 - 14:13 | | Foreks Haber
OECD'nin paylaştığı rapora göre bölgede önceki ay yüzde 5,8 olan yıllık enflasyon, aralık ayında yüzde 6'ya çıktı. Bölgede 2022 yılının aynı ayında enflasyon yüzde 9,4 seviyesindeydi.
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Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye geriledi.
Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde 5'ten yüzde 2,3'e geldi.
Gıda fiyat artışı yüzde 6,7'den yüzde 7,1'e çıktı.