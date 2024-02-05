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OECD'den küresel büyüme öngörüsü

OECD küresel GSYH büyümesinin 2023'teki yüzde 3,1'den 2024'te yüzde 2,9'a gerilemesini, ardından finansal koşulların iyileşmesiyle 2025'te yüzde 3'e toparlanmasını bekliyor.

05.02.2024 - 14:10 | | Foreks Haber
OECD'den küresel büyüme öngörüsü

OECD'nin 2024 yılı Şubat Ayı Ekonomik Görünüm Geçici Raporu yayınlandı.

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Rapora göre enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesiyle küresel büyüme 2023'te dirençli olduğunu kanıtladı. ABD'de ve birçok gelişmekte olan piyasa ekonomisindeki güçlü büyüme çoğu Avrupa ülkesindeki yavaşlamayla dengelendi.

Raporda, "Son göstergeler, kredi ve konut piyasalarında sıkılaşan finansal koşulların etkilerinin görülmeye devam etmesi ve küresel ticaretin zayıf kalmasıyla birlikte büyümede bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor. Kızıldeniz'deki gemilere yapılan saldırılar nakliye maliyetlerini keskin bir şekilde artırdı ve teslimat sürelerini uzatarak üretim programlarını aksattı ve fiyat baskılarını artırdı" denildi.

ABD'deki yıllık GSYH büyümesinin hanehalkı harcamaları ve güçlü iş gücü piyasası koşulları tarafından desteklenmeye devam etmesi, 2024'te yüzde 2,1 ve 2025'te yüzde 1,7 seviyesinde seyretmesi öngörülüyor.

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Euro Bölgesi, GSYH büyümesinin 2024'te yüzde 0,6 ve 2025'te yüzde 1,3 olacağı tahmin ediliyor.

Çin'deki büyümenin zayıf tüketici talebi, yüksek borç ve zayıf emlak piyasası nedeniyle ek politika teşviklerine rağmen 2024'te yüzde 4,7'ye ve 2025'te yüzde 4,2'ye gerileyeceği öngörülüyor.

OECD, Türkiye için ise bu yıl yüzde 2,9 büyüme tahminini korurken, gelecek yıl için tahminini yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e doğru hafif aşağı çekti.

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