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'OPEC+'ın atıl üretim kapasitesi düşecek'

JP Morgan dün yayınladığı raporda OPEC+ üyelerinin atıl üretim kapasitelerinin 2022 yılı boyunca düşmesini beklediklerini bildirdi.

13.01.2022 - 10:09 |
'OPEC+'ın atıl üretim kapasitesi düşecek'

Petrol fiyatlarının bu yıl 125 dolar/varil ve 2023'te 150 dolar/varil seviyesine kadar yükselme olasılığının bulunduğunu savunan JP Morgan, "Petrol arzına küresel yatırım yetersizliği konusunda piyasada farkındalığın büyüdüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

OPEC+ üyelerinin atıl üretim kapasitelerinin 2021 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 13 olduğunu hatırlatan JP Morgan, bu oranın 2022 yılının son çeyreğinde toplam üretim kapasitelerinin yüzde 4'ü seviyesine gerilemesini beklediklerini vurguladı.

JP Morgan, OPEC+ üyelerinin tamamında petrol üretimine yatırımların yetersiz seviyede kalmaya devam etmesi halinde pandemi sonrasında artacak petrol talebinin enerji krizine yol açabileceğini de ifade etti.

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