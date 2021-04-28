Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaOPEC ülkelerinden 'devam' kararı
HaberlerUzmanpara Haberleri OPEC ülkelerinden 'devam' kararı
ABONE OL

OPEC ülkelerinden 'devam' kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle, daha önce belirlenen mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldığı bildirildi.

28.04.2021 - 07:53 | | AA
OPEC ülkelerinden 'devam' kararı

OPEC üyesi ülkelerin, enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve bu ayın başında kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 16. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun küresel ekonominin toparlanma sürecinde olduğu ve toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasının beklendiğine işaret ederek, üye ülkelerin 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi kararının uygulanmasına devam edilmesi noktasında anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Haziran'da yapılacağı kaydedildi.

OPEC grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda, üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini mayıs ve haziran aylarında 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul'da tam kapanma öncesinde trafik yoğunlaştı!

    İstanbul'da tam kapanma öncesinde trafik yoğunlaştı!

    Dünyaca ünlü isme taciz suçlaması! Öğrencileri tek tek anlattı

    Dünyaca ünlü isme taciz suçlaması! Öğrencileri tek tek anlattı

    ‘Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL’

    ‘Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL’

    Beyaz altında büyük mesai

    Beyaz altında büyük mesai

    Denizciliğin ilk kralı ‘Süleyman’

    Denizciliğin ilk kralı ‘Süleyman’

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasaklarda bankalar açık mı? Tam kapanmada b2021,ankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor 2021?

    Yasaklarda bankalar açık mı? Tam kapanmada b2021,ankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor 2021?

    Sıradaki Haber
    Ücret indirimi ile ilgili flaş detay!

    Ücret indirimi ile ilgili flaş detay!

    Sıradaki Haber
    COVID-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor

    COVID-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor

    Sıradaki Haber
    İstanbul'da tam kapanma öncesinde trafik yoğunlaştı!

    İstanbul'da tam kapanma öncesinde trafik yoğunlaştı!

    Sıradaki Haber