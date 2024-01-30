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'OPEC+ üretim kesintilerini uzatabilir'

ING, OPEC+'ın üretim kesintilerini kısmen uzatmasını bekliyor.

30.01.2024 - 15:33 | | Foreks Haber
'OPEC+ üretim kesintilerini uzatabilir'

ING analistlerine göre OPEC+ ve müttefiklerinin yılın ikinci çeyreğinde oldukça dengeli bir piyasa sağlamak ve fiyatları varil başına 80 dolar civarında tutmak için üretim kesintilerini kısmen uzatması bekleniyor. 

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Geçen yılın sonunda bazı OPEC+ üyeleri tarafından açıklanan gönüllü kesintiler, ilk çeyrekte beklenen fazlanın gerçekleşmemesini sağladı. Ancak analistler, kesintilerin devam etmemesi halinde petrol piyasasının oldukça büyük bir fazlaya dönmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

ING, brent ham petrolün bu yıl varil başına ortalama 82 dolar olacağını ve en fazla artışın ikinci yarıda görüleceğini tahmin etti.

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