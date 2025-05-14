OPEC'in ham petrol üretimi azaldı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da arttı, en büyük düşüş Venezuela'da yaşandı.

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Grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 49 bin varil artarak 9 milyon 10 bin varile yükseldi. Venezuela'da ise günlük üretim 34 bin varil azalarak 888 bin varile geriledi.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 62 bin varil azalarak 26 milyon 710 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 106 bin varil düşüşle 40 milyon 916 bin varil olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL TALEP ARTIŞ TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon varil olması bekleniyor. Bu oran bir önceki raporda 105 milyon 50 bin varil olarak tahmin edilmişti.

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Talebin, geçen yıla kıyasla OECD dışı ülkelerinde günlük yaklaşık 1 milyon 190 bin varil, OECD ülkelerinde de yalnızca 100 bin varil artacağı hesaplanıyor.

Bu yıl talebin günlük 59 milyon 240 bin varilini OECD dışı ülkelerin, günlük 45 milyon 760 bin varilini ise OECD ülkelerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.