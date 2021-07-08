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Orta vadede enflasyon hedefi %2 simetrik olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2003 yılından bu yana ilk kez yapılan para politikası strateji gözden geçirmesinin sonuçlarını açıkladı.

08.07.2021 - 14:13 |
Orta vadede enflasyon hedefi %2 simetrik olacak

Bankanın açıklamasına göre para politikasının hedefi orta vadede %2 simetrik enflasyon hedefine ulaşmak olacak. Enflasyon göstergesi olarak AB uyumlu TÜFE'nin uygun olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Enflasyona kendi sahibi içinde oturan konut fiyatlarının da zamanla eklenmesi planlandı.

Banka öte yandan iklim değişikliğinin de para politikasının unsuru haline getirileceğini bildirdi. Şirket tahvili alımlarında iklim değişikliği unsurları gözetilecek ve gelecek yıl iklim değişikliği konusunda stres testi uygulanacak. İklim değişikliği konusunda iddialı bir eylem planının onaylandığı da belirtildi.

Para politikası gözden geçirmesi 2020 yılı Ocak ayından bu yana devam eden kapsamlı değerlendirme ile yapıldı. Gösterge faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada enflasyon hedefinde aşağı ve yukarı yönde sapmaların eşit oranda istenmediği kaydedildi. Önceki stratejide enflasyon hedefi "%2'ye yakın ya da %2'nin altında" şeklinde belirlenmişti.

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