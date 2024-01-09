'Para politikası artık yeterince kısıtlayıcı'

Bowman faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulması halinde enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru düşebileceğini söyledi ve fiyat baskılarının azalması halinde borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için potansiyel destek önerdi.

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Güney Carolina Bankacılar Birliği 2024 Toplum Bankacıları Konferansı'nda konuşan Bowman, "Görüşüm politika faizinin bir süre daha mevcut seviyede tutulmasıyla enflasyon oranının daha da düşebileceği olasılığını dikkate alacak şekilde gelişti. Enflasyon zaman içinde yüzde 2 hedefimize yaklaşmaya devam ederse politikanın aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için politika faizimizi düşürme sürecine başlamak eninde sonunda uygun olacaktır" dedi.

Bowman, "Para politikasının mevcut duruşu, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı görünmekle birlikte gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya tersine döndüğünü göstermesi halinde gelecekteki bir toplantıda federal fon oranını daha da yükseltmeye istekli olmaya devam ediyorum" ifadelerini de kullandı.