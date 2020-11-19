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HaberlerUzmanpara Haberleri 'Para politikası çok etkili oldu'
19.11.2020 - 07:48 |

'Para politikası çok etkili oldu'

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, pandemi döneminde para politikası adımlarının istisnai seviyede başarılı olduğunu söyledi.

'Para politikası çok etkili oldu'
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ABD ekonomisinin mevcut ortama uyum sağladığını ifade eden yönetici, son dönemde görülen yeni virüs dalgasının ise dikkatle yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bullard, "GSYH'da bu yıl %2,5 civarında büyüme öngörüyorum. Gelecek yıl enflasyon konusunda da daha iyi rakamlar görülecektir. Daha önce hayata geçen mali paket yaşanandan daha kötü bir durumu temel almıştı" yorumu yaptı.

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