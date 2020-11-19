19.11.2020 - 07:48 |
'Para politikası çok etkili oldu'
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, pandemi döneminde para politikası adımlarının istisnai seviyede başarılı olduğunu söyledi.
ABD ekonomisinin mevcut ortama uyum sağladığını ifade eden yönetici, son dönemde görülen yeni virüs dalgasının ise dikkatle yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bullard, "GSYH'da bu yıl %2,5 civarında büyüme öngörüyorum. Gelecek yıl enflasyon konusunda da daha iyi rakamlar görülecektir. Daha önce hayata geçen mali paket yaşanandan daha kötü bir durumu temel almıştı" yorumu yaptı.