'Para politikası çok etkili oldu'

ABD ekonomisinin mevcut ortama uyum sağladığını ifade eden yönetici, son dönemde görülen yeni virüs dalgasının ise dikkatle yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bullard, "GSYH'da bu yıl %2,5 civarında büyüme öngörüyorum. Gelecek yıl enflasyon konusunda da daha iyi rakamlar görülecektir. Daha önce hayata geçen mali paket yaşanandan daha kötü bir durumu temel almıştı" yorumu yaptı.