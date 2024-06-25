'Para politikasının farklılaşmasında risk yok'

Berlin'de düzenlenen bir endüstri konferansında Schnabel'e ECB ve Fed'in faiz oranları konusunda farklı kararlar alması soruldu ve Schnabel şu yanıtı verdi:

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"Şimdiye kadar bu ayrışma çok fazla yaşanmadı. Aslında makroekonominin o kadar da benzer olmaması oldukça ilginç, ancak enflasyon tarafında aslında o kadar da farklı görünmüyor. İşte bu nedenle geçici olan hafif bir ayrışma olsa da genel olarak bunun gerçekleşeceğinden o kadar da emin değilim"

Eğer iki sistem arasında büyük bir farklılaşma olursa, bunun etkisinin döviz kurları gibi bununla ilgilenen mekanizmalarda hissedileceğini ve ECB'nin daha sonraki kararlarında dikkate alınacağını söyleyen Schnabel, "Bu etki elbette yine bizim kendi analizimizi besliyor. Bu yüzden çok endişeli değilim" diye konuştu.