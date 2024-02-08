PayPal'ın karı beklentileri aştı

Bu aynı zamanda günün ilerleyen saatlerinde stratejik girişimlerle ilgili planlarını açıklaması beklenen CEO Alex Chriss'in yönetimindeki şirketin ilk tam çeyrek sonuçlarıydı.



Chriss yaptığı açıklamada, "Şirketimiz genelinde önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki yıllarda karlı bir büyüme sağlamak için işimizde gerekli değişiklikleri yapmaya kararlıyız" dedi.



PayPal, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönem için dördüncü çeyrek düzeltilmiş karını hisse başına 1,48 dolar olarak açıkladı. LSEG verilerine göre analistlerin ortalama beklentisi hisse başına 1,36 dolardı.



Bu çeyrekte gelirler para biriminden bağımsız olarak %9 artarak 8 milyar dolara yükseldi ve 7,87 milyar dolar olan beklentileri de aştı.



Bu arada analistler PayPal'ın son çeyreklerde yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan marjlarına odaklandı. Şirketin düşük marjlı ticari ürünleri güçlü bir büyüme gösterirken, markalı ürünlerindeki büyüme rekabet nedeniyle yavaşladı.



Düzeltilmiş faaliyet marjı dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre 39 baz puan artarak %23,3 olarak gerçekleşti.



Toplam ödeme hacmi dördüncü çeyrekte kurdan arındırılmış bazda %13 artarak 409,8 milyar dolara yükseldi ve 404,45 milyar dolar olan Wall Street beklentilerini aştı.