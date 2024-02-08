Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaPayPal'ın karı beklentileri aştı
HaberlerUzmanparaPayPal'ın karı beklentileri aştı

PayPal'ın karı beklentileri aştı

PayPal, daha fazla Amerikalının tatil sezonunda alışveriş için ödeme platformunu kullanmasıyla Wall Street'in dördüncü çeyrek kar tahminlerini aştı.

08.02.2024 - 09:55 | | Foreks Haber
PayPal'ın karı beklentileri aştı

Bu aynı zamanda günün ilerleyen saatlerinde stratejik girişimlerle ilgili planlarını açıklaması beklenen CEO Alex Chriss'in yönetimindeki şirketin ilk tam çeyrek sonuçlarıydı.

Chriss yaptığı açıklamada, "Şirketimiz genelinde önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki yıllarda karlı bir büyüme sağlamak için işimizde gerekli değişiklikleri yapmaya kararlıyız" dedi.

PayPal, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönem için dördüncü çeyrek düzeltilmiş karını hisse başına 1,48 dolar olarak açıkladı. LSEG verilerine göre analistlerin ortalama beklentisi hisse başına 1,36 dolardı.

Bu çeyrekte gelirler para biriminden bağımsız olarak %9 artarak 8 milyar dolara yükseldi ve 7,87 milyar dolar olan beklentileri de aştı.

Bu arada analistler PayPal'ın son çeyreklerde yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan marjlarına odaklandı. Şirketin düşük marjlı ticari ürünleri güçlü bir büyüme gösterirken, markalı ürünlerindeki büyüme rekabet nedeniyle yavaşladı.

Düzeltilmiş faaliyet marjı dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre 39 baz puan artarak %23,3 olarak gerçekleşti.

Toplam ödeme hacmi dördüncü çeyrekte kurdan arındırılmış bazda %13 artarak 409,8 milyar dolara yükseldi ve 404,45 milyar dolar olan Wall Street beklentilerini aştı.

Dolar ve euro ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDolar ve euro ne kadar oldu?Haberi Görüntüle
Diyanet açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu

Diyanet açıkladı! 2024 fitre bedeli belli oldu

Pakistan seçimleri neden önemli?

Pakistan seçimleri neden önemli?