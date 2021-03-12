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Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış kaydetti.

12.03.2021 - 10:29 | | AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3, artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,3 artış gösterirken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 düştü.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 29,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 azaldı.

Perakende ciro ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,8 azalış gösterdi.

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