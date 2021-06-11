Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPerakende satış hacmi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Perakende satış hacmi arttı
ABONE OL

Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 artış kaydetti.

11.06.2021 - 10:27 | | AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 41,7 yükseldi. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 74,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,5, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 102,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 78,6, gıda içecek ve tütün satışları yüzde 28,2 yükseldi.

Perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,4 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3 artış gösterdi. 

    GÜNCEL HABERLER

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

    Süt ve süt ürünlerindeki ihracat bu yıl Çin etkisiyle arttı

    Süt ve süt ürünlerindeki ihracat bu yıl Çin etkisiyle arttı

    Çin’deki depremde 2 kişi yaralandı

    Çin’deki depremde 2 kişi yaralandı

    Üçüncü kattan üstüne düşen kanepeden son anda kurtuldu

    Üçüncü kattan üstüne düşen kanepeden son anda kurtuldu

    16 yıl önceki cinayete yeni dava! İlk kez hakim karşısında

    16 yıl önceki cinayete yeni dava! İlk kez hakim karşısında

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üçüncü kattan üstüne düşen kanepeden son anda kurtuldu

    Üçüncü kattan üstüne düşen kanepeden son anda kurtuldu

    Sıradaki Haber
    SGK resmen yayınladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    SGK resmen yayınladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Sıradaki Haber
    Namaz kılan Filistinlilere saldırı

    Namaz kılan Filistinlilere saldırı

    Sıradaki Haber
    16 yıl önceki cinayete yeni dava! İlk kez hakim karşısında

    16 yıl önceki cinayete yeni dava! İlk kez hakim karşısında

    Sıradaki Haber