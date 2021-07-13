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Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artış kaydetti.

13.07.2021 - 10:23 | | AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yıllık bazda yüzde 27 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,5 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre ise yüzde 6,1 azaldı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,6, otomotiv yakıtı satışları bir önceki aya oranla yüzde 2,2 düştü.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 62,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 60,2 yükseldi.

Perakende ciro mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,1 azalış gösterdi.

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