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Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artış kaydetti.

12.10.2021 - 10:17 | | AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 yükseldi. Ağustosta gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta geçen aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 yükselirken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 geriledi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 33,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 43,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,7 yükseldi.

Cari fiyatlarla perakende ciro ağustosta temmuz ayına göre yüzde 1,8 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 geriledi.

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