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Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artış kaydetti.

12.11.2021 - 10:24 | | AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,9 yükseldi. Eylülde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,4 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 yükseldi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artış kaydetti. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 32,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 42,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 30,4 yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Cari fiyatlarla perakende ciro eylülde ağustosa göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,5 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 arttı.

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