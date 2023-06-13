Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %21,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %34,9, otomotiv yakıtı satışları ise %12,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,9 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,5 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %82,3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %82,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %104,5, otomotiv yakıtı satışları ise %16,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %3,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %2,3 azaldı.