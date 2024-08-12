Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %12,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %2,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %8,6 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %1,0 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,7 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi %0,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,7 arttı.