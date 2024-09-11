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Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi yıllık %3,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık %5,4 arttı.

11.09.2024 - 10:25 |
Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %10,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %5,4 arttı.

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Ticaret satış hacmi aylık %0,6 azaldı, perakende satış hacmi aylık %0,8 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %1,0 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,8 arttı.

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