Perakende satış hacmi arttı
Ticaret satış hacmi yıllık %8,7 arttı, perakende satış hacmi yıllık %16,4 arttı.
13.01.2025 - 10:05 |
Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %10,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi %5,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %16,4 arttı.
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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %0,9 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,9 ARTTI
Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi %0,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,9 arttı.